Juventus, Cambiaso: "Thiago Motta molto esigente, mi sta provando da terzino sinistro"

JUVENTUS

Il difensore bianconero dal ritiro di Herzogenaurach: "Fisicamente sto bene, il mister può aiutarci molto"

Andrea Cambiaso è carico per l'inizio della sua seconda stagione con la maglia della Juventus: "Sono tornato da 20 giorni di vacanza e sono molto contento di essere qui, felice tornare in questa società incredibile - le sue parole dal ritiro di Herzogenaurach -. Fisicamente sto bene". Quest'anno l'esterno azzurro ha ritrovato Thiago Motta, che lo aveva guidato già due stagioni fa a Bologna: "È un allenatore che ha grande mentalità, ha grande voglia di lavorare ed è molto esigente. Questo ci fa molto bene, anche perché siamo una squadra relativamente giovane. Può aiutarci molto".

Cambiaso si è anche soffermato su aspetti più tecnici, spiegando cos'ha in mente per lui il nuovo allenatore: "Ho questa fortuna di essere abbastanza duttile, posso giocare in diverse posizioni. In questi giorni il mister mi sta utilizzando più che altro da terzino sinistro, ma quello poi vedremo. Durante l'anno ci sono diverse cose che possono accadere: complicanze, infortuni... Vedremo".

