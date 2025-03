Juventus: Cambiaso e Douglas Luiz ancora a parte, sono in dubbio per il Genoa

Il centrocampista brasiliano è fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare da oltre un mese e ha sfruttato la sosta per provare ad avvicinarsi alla forma migliore. L'esterno azzurro, invece, è stato costretto a rientrare anzitempo dal ritiro della Nazionale per via di un fastidio alla caviglia che aveva già spinto Thiago Motta a sostituirlo nel match contro la Fiorentina.