Juventus, Buffon: "Tudor contaminerà l'ambiente con energia positiva"

Si è poi parlato del ruolo in società di un suo compagno di mille battaglie come Giorgio Chiellini: "Lui conosce nel profondo l’anima della Juve. Avendola vissuto da protagonista ha gli strumenti per aiutare e consigliare chi è intorno per superare determinate difficoltà. Come lui ce ne sarebbero altri, come Del Piero, Marchisio, Bonucci o Barzagli. La verità però è che non dobbiamo soffermarci solo sulla storia di un ex campione, essere dirigente significa avere competenze che non è scontato avere dopo essere stato un gran giocatore".