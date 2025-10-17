Juventus, Bremer inizia la riabilitazione: "Un passo avanti"

L’episodio aveva destato preoccupazione tra i sostenitori bianconeri, ma l’operazione, eseguita martedì scorso, è riuscita perfettamente e ha segnato l’inizio del percorso di recupero del giocatore. Bremer ha già intrapreso la fase di riabilitazione, seguendo un programma personalizzato predisposto dallo staff medico della Juventus. Nella foto pubblicata sui social si mostra concentrato e motivato, impegnato in palestra in esercizi mirati al pieno recupero fisico. Questa fase non riguarda solo il corpo, ma anche la mente: ritrovare fiducia dopo un infortunio importante è una sfida complessa, che Bremer affronta con la determinazione di sempre.