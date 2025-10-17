Juventus, Bremer inizia la riabilitazione: "Un passo avanti"

Il difensore brasiliano è stato operato al ginocchio dopo la lesione del menisco.
Gleison Bremer, colonna della difesa della Juventus, ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e determinazione attraverso i suoi profili social. Con le parole “un passo avanti”, condivise nelle sue storie Instagram, il centrale brasiliano ha aggiornato i tifosi sulle proprie condizioni fisiche dopo l’intervento chirurgico al menisco, necessario in seguito a un infortunio riportato durante una gara di campionato.
L’episodio aveva destato preoccupazione tra i sostenitori bianconeri, ma l’operazione, eseguita martedì scorso, è riuscita perfettamente e ha segnato l’inizio del percorso di recupero del giocatore. Bremer ha già intrapreso la fase di riabilitazione, seguendo un programma personalizzato predisposto dallo staff medico della Juventus. Nella foto pubblicata sui social si mostra concentrato e motivato, impegnato in palestra in esercizi mirati al pieno recupero fisico. Questa fase non riguarda solo il corpo, ma anche la mente: ritrovare fiducia dopo un infortunio importante è una sfida complessa, che Bremer affronta con la determinazione di sempre.
© Getty Images
I tempi stimati per il suo rientro sono compresi tra otto e dieci settimane, un periodo in linea con i tempi medi per lesioni di questo tipo. Lo staff tecnico monitora attentamente i suoi progressi per assicurarsi che segua i protocolli corretti e non anticipi i tempi di rientro.