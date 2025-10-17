Deulofeu: "Se c'è qualcuno che può tornare quello sono io"

"So che sto cercando di fare qualcosa di speciale. Potrebbe essere il recupero più difficile della storia". L'ex attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu racconta il suo calvario in una intervista al 'The Guardian': a gennaio saranno tre anni da quando l'attaccante spagnolo si è rotto il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio destro. Da allora non è più riuscito a tornare in campo. "Se riuscissi a tornare, sarebbe dopo oltre mille giorni - ha raccontato - Sono una persona che si prende cura di sé e credo di potercela fare. Se c'è qualcuno in grado, quello sono io". Dopo l'intervento Deulofeu ha avuto un'infezione che ha colpito la cartilagine, rendendo il recupero molto più complicato. "Non è un infortunio comune - ha ammesso - Quando sarò vecchio, il mio ginocchio potrebbe essere completamente distrutto perché l'infezione ha peggiorato notevolmente la situazione".