Verso Euro U17 donne, 20 convocate per round 1 in Croazia

Mentre la Nazionale Under 17 Femminile formata dalle giocatrici classe 2008 si prepara per la fase finale del Mondiale in Marocco, l'avventura dell'Under 17 2025-26, formata da calciatrici classe 2009 e 2010 è pronta a partire per la Croazia, sede del Round 1 di qualificazione a un Europeo che si concluderà con la fase finale in programma dal 3 al 16 maggio in Irlanda del Nord. L'Italia, affidata quest'anno nuovamente a Jacopo Leandri, riparte dalla semifinale raggiunta nella passata edizione, e da un girone con le padrone di casa della Croazia, la Macedonia del Nord (prima avversaria e già sfidata durante il Female Football Tournament di Gradisca d'Isonzo) e la Finlandia. Le prime tre classificate del Gruppo A5 resteranno in Lega A per il Round 2 di marzo; la quarta classificata, invece, 'retrocederà' in Lega B. Leandri ha ufficializzato la lista delle 20 convocate che si raduneranno nella serata di domenica 19 ottobre in un hotel di Roma e martedì 21 partiranno alla volta della Croazia. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Anna Mallardi (Juventus), Alexandra Selvaggio (Legends). Difensori: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Chiara Grassi (Roma), Matilde Oddina (Juventus), Viola Pieri (Fiorentina). Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Mya Ciccarelli (Parma), Beatrice Djesse (Hellas Verona), Rita El Miroun (Fiorentina), Giorgia Galluzzi (Milan), Beatrice Martone (Anderlecht), Anna Messa (Juventus), Miranda Sterner (Real Madrid). Attaccanti: Elisa Boldrini (Fiorentina), Elisa Ciurleo (Inter), Angelica Ferranti (Milan), Emma Myriam Fontana (Fiorentina), Viola Saccomandi (Atalanta).