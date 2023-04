Juve, tocca a Barbieri: dal Novara alla Serie A sulle orme di Cancelo

IL RITRATTO

Il giovane esterno è pronto a partire titolare in casa del Sassuolo: qualche mese fa aveva già debuttato in Champions League contro il PSG

© Getty Images Il lancio dei giovani è uno degli elementi che stanno caratterizzando la stagione della Juventus di Allegri. A causa dei tanti infortuni, il tecnico bianconero ha fatto tanto ricorso ai ragazzi della Next Gen e ora sulla rampa di lancio c'è Tommaso Barbieri che, dopo il debutto in Champions League con il PSG, è pronto alla sua prima da titolare e all'esordio in Serie A contro il Sassuolo.

Dopo i vari Miretti, Fagioli, Iling jr, Soulé e Barrenechea, è arrivato il turno di Barbieri, terzino destro classe 2002. Cresciuto nel Novara, Barbieri è approdato in bianconero nell'estate del 2020 quando la Juve lo strappò all'Atletico Madrid sborsando 1,4 milioni di euro nelle casse del club piemontese. Il 21enne difensore si ispira a Cancelo, una stagione a Torino nel 2018-2019, quello che a oggi è il terzino più completo e duttile al mondo, il classico difensore con i piedi da fantasista.

Sono 19 le sue presenze stagionali in Serie C, senza reti: l'unica della carriera risale addirittura al settembre del 2019, a 17 anni, con la casacca del Novara. Barbieri è nel giro della Nazionale italiana Under 20 e dovrebbe presto approdare in Under 21: prima, però, la gioia di un esordio in Serie A ormai imminente. Il primo mattoncino di un futuro che sembra proprio radioso...

