Marchisio scende in politica? Ipotesi candidato sindaco a Torino per il Pd

CALCIO E POLITICA

Il partito guidato da Zingaretti starebbe sondando la disponibilità dell'ex juventino

Futuro in politica per Claudio Marchisio. Secondo 'La Stampa', infatti, il Partito Democratico starebbe concretamente pensando all’ex centrocampista della Juve come candidato sindaco di Torino. Il centrosinistra starebbe sondando in questi giorni la sua disponibilità. L'ex calciatore ha dimostrato negli ultimi anni una spiccata attenzione ai temi sociali. A causa dell'emergenza coronavirus, le elezioni amministrative dovrebbero slittare a ottobre. lapresse

La risposta dell'ex nazionale azzurro è che ci avrebbe pensato, ma non prima di aver studiato e, considerando che le amministrative verranno rinviate, ci sarebbe tutto il tempo per valutare se impegnarsi o meno. Nel corso della giornata di mercoledì è emersa l’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte le elezioni che si terranno da qui a fine giugno: si tratterebbe quindi delle Regionali previste in Calabria l’11 aprile, delle suppletive di Siena e delle amministrative che si terranno in circa 1200 Comuni, tra cui grandi città come appunto Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli.

Se Marchisio accetterà la sfida, uno dei suoi principali avversari sarà il candidato del centrodestra Paolo Damilano, alla guida della griffe del Barolo.