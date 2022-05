Juventus: allenamento davanti ai tifosi, si fa male Pellegrini

L'entusiasmo dei tifosi accompagna l'inizio settimana della Juventus, attesa dal match contro il Genoa di venerdì (i bianconeri, come l'Inter, anticiperanno perché mercoledì prossimo si affronteranno in finale di Coppa Italia): alla Continassa allenamento davanti a 250 tifosi sulle tribune. Non sono mancati affetto e applausi per spingere la squadra di Allegri ad affrontare con determinazione gli ultimi tre appuntamenti in campionato nonostante la qualificazione in Champions League già conquistata.

Getty Images