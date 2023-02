Juventus, allenamento aperto ai tifosi: Paredes in gruppo

VERSO JUVENTUS-FIORENTINA

Il centrocampista argentino ha lavorato regolarmente col resto dei compagni, ma dopo il ko di Miretti Allegri in mediana ha gli uomini contati

La Juventus in campo alla Continassa con le tribune del centro sportivo bianconero riempite dai tifosi. Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie da Leandro Paredes, le cui condizioni sono in netto miglioramento dopo il forfait di Salerno per un fastidio alla zampa d'oca. Il centrocampista argentino ha lavorato regolarmente insieme al resto dei compagni con una fasciatura al ginocchio destro, mentre oltre ai lungodegenti Milik e Miretti erano assenti anche Bonucci, Pogba e Rabiot, che hanno svolto lavoro specifico in palestra.

Particolare attenzione alle condizioni di Rabiot, perché con Paredes che difficilmente avrà i 90 minuti Allegri a centrocampo ha gli uomini contati in vista della sfida contro la Fiorentina (e proprio nel momento in cui all’orizzonte c’è il ritorno delle coppe europee). L'infortunio di Miretti, che dovrà stare fuori per un mese a causa di una forte distorsione alla caviglia sinistra, ha ridotto le scelte del tecnico bianconero, che contro i viola si affiderà a Locatelli e Fagioli e aspetta con ansia il ritorno in campo di Paul Pogba.

Il centrocampista francese sta finalmente aumentando i giri del motore e non è escluso, pur con tutte le cautele del caso, che possa tornare almeno nell'elenco dei convocati per la partita di domenica contro i viola.

