Inchiesta Prisma: spunta un altro video del pm 'anti-juve'. Potrebbe mancare all'udienza preliminare

Nessun provvedimento o atto formale nei confronti del pm Ciro Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino impegnato nel processo plusvalenze nei confronti della Juventus, che nel 2019 parlò sulla sua anti-juventinità a un convegno pubblico e per questo al centro di una bufera non più soltanto 'social'. La Procura della Repubblica di Torino continua ad avere la massima fiducia nel suo operato. Ma, per questioni di opportunità, lo stesso Santoriello potrebbe astenersi dal presenziare all'udienza preliminare del prossimo 27 marzo davanti al gup Marco Picco che deciderà sul rinvio a giudizio della Juventus e dei 12 ex dirigenti bianconeri, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli. Le argomentazioni saranno sostenute a quel punto dagli altri due pm, l’aggiunto Marco Gianoglio e Mario Bendoni.