Juventus, Allegri: "Successo importante, il clean sheet è un bel segnale"

Il tecnico bianconero: "Questo successo aumenta l'autostima, ma bisogna sempre distinguere le prestazioni dai risultati"

Tre gol per tre punti, la Juventus ha passeggiato all'esordio stagionale in Champions League in casa del Malmoe: "Dopo tre partite in campionato senza risultato è normale che avessimo un po' di pressione - ha commentato Max Allegri a fine partita -, ma i ragazzi tecnicamente hanno fatto bene anche se in qualche situazione potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare il percorso iniziato a luglio e bravi a mantenere l'equilibrio".

La squadra bianconera ha mantenuto la porta inviolata: "E' un bel segnale, ho chiesto ai ragazzi all'intervallo di finire senza subire gol perché ti abitua a farlo e dà tranquillità. Bene anche Szczesny, che ha fatto la sua solita partita". Allegri ha ritrovato il successo dopo otto partite: "Era importante perché altrimenti si andava troppo per le lunghe".

Domenica in campionato c'è il Milan: "Il nostro obiettivo è puntato sulla sosta di ottobre, lì vedremo dove siamo. I rossoneri stanno giocando molto bene e sono forti, deve essere un grande stimolo per noi". Dalla Svezia la Juventus torna con l'autostima più alta: "L'aspetto mentale è fondamentale in tutti i lavori, nel calcio anche di più. Quando lasci punti in campionato giocando male e con errori singoli, vedi le cose in maniera negativa. Bisognerebbe sempre distinguire il risultato dalla prestazione".