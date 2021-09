Juventus, Allegri soddisfatto: "Passo avanti verso la qualificazione"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il Chelsea: "Abbiamo concesso solo un tiro al Chelsea e un colpo di testa nel recupero"

Dopo la vittoria col Chelsea, Massimiliano Allegri è soddisfatto della prova della Juve. "Abbiamo fatto una bella partita contro i campioni d'Europa - ha spiegato il tecnico bianconero a Prime Video -. Due partite, sei punti, zero gol subiti quindi un altro passo verso la qualificazione, un bel passo in avanti". "Tecnicamente potevamo giocare meglio ma abbiamo sofferto poco e un paio di contropiedi li abbiamo sbagliati - ha aggiunto -. Abbiamo concesso al Chelsea solo un tiro e un colpo di testa nel finale". Getty Images

"Giocando con i tre davanti pensavo avessimo dei vantaggi, poi ho messo Chiesa centravanti con Bernardeschi dietro e lì siamo andati meglio - ha continuato Allegri analizzando il cambio di modulo durante la gara -. Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano la via d’uscita". Poi qualche battuta sui centrocampisti. "Vediamo di recuperare Arthur che tornerà dopo la sosta - ha spiegato il tecnico bianconero -. Per quanto riguarda loro due, Bentancur fa fatica da solo, Locatelli stasera ha fatto meglio nel proporsi e nello schermare Lukaku. Insieme fanno un’ottima coppia, Rabiot non ha iniziato bene ma ha finito in crescendo".

"La Juventus deve vincere anche queste partite così, per vincere queste partite devi soffrire e avere voglia di fare risultato - ha concluso Allegri -. Stasera i ragazzi lo hanno fatto, con rispetto dei campioni d’Europa e Szczesny grandi parate non ne ha fatte".

CHIESA: "MOSTRATO LO SPIRITO JUVE"

"Abbiamo fatto vedere di nuovo lo spirito Juve". Chiesa e' il match winner di Juve-Chelsea, e applaude tutta la squadra. "Non c'e' mai stato alcun problema con l'Allegri - ha detto ad Amazon Prime - mi ha stupito che qualcuno abbia messo in giro gossip del genere: evidentemente quando la Juve non vince...". "Il Chelsea - ha chiuso l'attaccante - e' fortissimo, l'ha mostrato anche stasera. Ma noi siamo stati bravi a sfruttare gli spazi"