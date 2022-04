Juventus, Allegri: "Sconfitta con l'Inter contraccolpo psicologico, oggi subito poco o niente"

QUI JUVE

Il tecnico dopo il successo in Sardegna: " Vittoria importante perché abbiamo tenuto a distanza la Roma e le inseguitrici"

Massimiliano Allegri si gode il pronto riscatto di Cagliari, che permette alla Juve di blindare il quarto posto. "Era una partita molto importante per noi perché perdere in casa con l'Inter è stato un contraccolpo psicologico, ci ha tagliati fuori dalla lotta scudetto - ha detto a fine match - Abbiamo subito poco o niente dal Cagliari. Vittoria importante perché abbiamo tenuto a distanza la Roma e le inseguitrici". Juve, Vlahovic ribalta il Cagliari









































Il tecnico bianconero torna sulla sconfitta con l'Inter: "Domenica abbiamo perso lo scontro diretto che ci avrebbe permesso di ambire allo scudetto, infatti l’Inter resta la favorita per lo scudetto. Il contraccolpo è stato forte. Ovvio che il mondo poi ti crolla un po’ addosso. I ragazzi sono stati molto bravi, lucidi abbiamo tirato molto in porta non concedendo quasi nulla. Questa era una partita da vincere per consolidare il quarto posto".

Su Vlahovic. "Bisogna fare una considerazione, Vlahovic ha 22 anni e gioca da titolare da un anno e mezzo. Alla Juventus c'è una pressione diversa. La sua crescita diventerà totale quando riuscirà a gestire le energie. Deve migliorare sui controlli, ogni tanto la palla gli scappa. Poi però è caparbio, il gol è arrivato con caparbietà. L'abbraccio con Dybala? Questo gruppo di giocatori è diventato importante, c'è voglia da parte di tutti di raggiungere un obiettivo importante. Paulo ha alzato la qualità, con due-tre giocate interessanti".

Sull'addio di Dybala. "Ci sono storie che nascono e finiscono. Fa parte della vita. La società è stata chiara, valutiamo le cose insieme. Paulo si sta impegnando molto nonostante gli infortuni che avuto. Può darci ancora molto fino a fine stagione. E poi si sta rivelando un grande professionista".

