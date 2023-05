Juventus, Allegri dopo l'eliminazione in semifinale: "Più di così non potevamo fare"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "Abbiamo pagato un po' l'inesperienza. Il Siviglia è stato più bravo nei dettagli"

© Getty Images 1 di 38 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus di Allegri è stata eliminata a un passo dalla finale di Europa League, battuta in rimonta 1-2 dal Siviglia: "In queste partite così importanti i dettagli fanno la differenza. È stata una buona partita e questi sono step che i ragazzi, soprattutto i giovani devono fare - ha commentato il tecnico bianconero -. Potevamo fare meglio in qualche episodio, in una partita equilibrata sono stati più bravi loro. Come noi tante altre squadre non vinceranno trofei, ma attraverso queste partite passa la nostra crescita".

Allegri ha sorpreso con Kean e Iling jr dal primo minuto, lasciando Vlahovic, Kostic e Chiesa inizialmente in panchina: "Ho impostato la partita così perché il Siviglia ha difensori che soffrono la profondità e Kean è bravo a fare questo lavoro. Anche Iling ha fatto una buona partita. Dispiace per i ragazzi perché meritavano questa finale, ma più di così non potevamo fare. I dettagli hanno fatto la differenza e abbiamo pagato l'inesperienza in certe situazioni. L'anno prossimo saremo più preparati".