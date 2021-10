Juventus, Allegri: "Non ha senso dare spiegazioni adesso, dobbiamo stare in silenzio e lavorare"

VERSO VERONA-JUVENTUS

Il tecnico presenta la sfida con gli scaligeri: "Partita difficile, sono in un buon momento"

Dopo la bruciante sconfitta con il Sassuolo, che ha spedito la Juve a -13 dalla vetta, Allegri cerca il riscatto con il Verona: "E' una partita difficile, sono in un buon momento - ha spiegato - Non ha senso dare spiegazioni adesso, dobbiamo stare in silenzio e lavorare per arrivare a risultati migliori. La squadra sta dando tanto. Non posso rimproverare nulla, i ragazzi vogliono sempre vincere ma a volte bisogna capire il momento della partita". Getty Images

Il tecnico bianconero, ai microfoni di Juventus TV, tesse le lodi di Tudor. "Da quando hanno cambiato allenatore giocano in maniera totalmente diversa, molto più vicina a quella dell'anno scorso, con aggressività e uomini a tutto campo. Ha dato seguito a quello che aveva fatto Juric, sono aggressivi e hanno una buona tecnica. Sono una buona squadra".

Sugli infortunati. "Dovrebbe rientrare Bernardeschi, oggi si è allenato con la squadra e vediamo se il dolore alla spalla è svanito del tutto. De Sciglio è fuori, Kean lo stesso".

La sua Juve segna troppo poco. "Ci sono momenti in cui fai gol, altri in cui non li fai. Con il Sassuolo abbiamo creato molto ma non abbiamo concretizzato. Gli errori ci sono sempre, poi c'è il risultato che cambia l'umore e il giudizio".

Non è ancora il momento per la difesa a 3 De Ligt-Bonucci-Chiellini. "In questo momento abbiamo la partita di domani che sarà importante e difficile, poi martedì abbiamo la Champions e vogliamo passare il turno. Successivamente avremo tempo di lavorare e la squadra ne ha bisogno. Adesso non è il momento di provare certe cose".

Da tanti anni nel calcio, Allegri sa come vanno le cose. "Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi purtroppo... ditela voi la parola. In questo momento bisogna essere bravi a diventare dei bravi ragazzi, vincendo qualche partita in più - ha detto a Dazn -. E' il risultato che condiziona dall'esterno le prestazioni. Contro il Sassuolo abbiamo cercato fino alla fine di vincere la partita, poi avevamo la possibilità di portare a casa un pari, perché il goal che abbiamo preso potevamo evitarlo con un po' più di esperienza".

Sull'addio di Ronaldo. "Secondo Chiellini l'addio di Ronaldo ci ha tolto qualche punto? Credo che Chiellini abbia detto delle cose positive su Cristiano, che per me è stato un onore allenare, ma è normale che il 28 agosto, a 3 giorni dalla fine del calciomercato, la società è stata brava a prendere Kean e sono contento. Se fosse andato via un mese prima magari la società avrebbe avuto possibilità diverse sul mercato".

I CONVOCATI: OUT CHIESA E RAMSEY

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kaio Jorge.