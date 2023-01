Juventus, Allegri: "Dobbiamo fare i punti per la salvezza, la realtà è questa"

JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il pesante ko col Monza: "Dobbiamo rientrare nella stagione, veniamo da tre prestazioni non all'altezza a livello mentale"

© Getty Images Max Allegri non può che esprimere rabbia e delusione dopo il pesante 0-2 incassato dalla sua Juventus contro il Monza: "Un primo tempo così non l'avevamo mai fatto, questo deve farci riflettere - le parole del tecnico bianconero a Dazn -. Il secondo tempo è andato meglio, ma è il primo quello che bisogna guardare, siamo tutti responsabili di una prestazione del genere. Abbiamo subito 10 gol e fatto un punto in tre partite. Abbiamo preso gol con facilità disarmante. In questo momento ci infilano troppo facilmente, bisogna lavorare su questo. La classifica? Io dico sempre che abbiamo fatto 38 punti, ma ne abbiamo 23 e dobbiamo essere consapevoli che la classifica è questa. Su questo dobbiamo lavorare". Poi, in conferenza, non ha usato mezzi termini per commentare la situazione della squadra: "Bisogna ottenere i punti che ci portano alla salvezza. Questa è la realtà, altrimenti ci facciamo male".

La testa sembra essere il problema principale per l'allenatore livornese, che ha anche avvisato i suoi: "Siamo stati parecchio lenti e non abbiamo reagito subito al gol annullato a loro. Dobbiamo rientrare nella stagione, a livello mentale abbiamo fatto tre prestazioni non all'altezza. Noi dobbiamo lavorare sul campo, chi non è in grado di farlo sta fuori. Dobbiamo fare punti, perché la classifica è quella, almeno per il momento. Bisogna farci tutti un esame di coscienza e riprendere con rabbia e cattiveria, anche perché giovedì giochiamo con la Lazio (i quarti di Coppa Italia, ndr) e sarà da dentro o fuori".

Per Allegri, comunque, la priorità non va data alle coppe, nonostante la classifica lasci poco spazio ai sogni di rimonta: "Tutte le partite sono prioritarie, perché altrimenti entri in un vortice da cui non esci più. Quello che è accaduto nelle ultime partite non deve più accadere".

Poi su Pogba: "Oggi era a disposizione e nella mia testa c’era l'obiettivo di farlo giocare. Giovedì sicuramente avrà la possibilità di giocare dall’inizio o subentrare".

Infine le condizioni di Milik: "Sicuramente ha qualcosa al flessore, ha sentito tirare. Vlahovic però è rientrato e sta bene, Kean ha le caratteristiche per fare molto meglio, anche se oggi come tanti non ha fatto bene".