Juventus, Allegri: "Il Milan test importante, vogliamo fare risultato"

VERSO MILAN-JUVENTUS

Il tecnico parla alla vigilia della sfida coi rossoneri, dove va a caccia di conferme dopo le vittorie con Bologna e Maccabi: "Bonucci rientrerà, Milik sarà disponibile ma valuterò il suo impiego"

La Juventus di Allegri si prepara a sfidare il Milan in un big match fondamentale per il prosieguo della stagione. I bianconeri sono a caccia di conferme dopo le vittorie interne contro Bologna e Maccabi Haifa: "Ci sono tutte le condizioni per fare bene, sarà una grande serata di sport - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia -. Per noi è un test importante, vogliamo fare risultato ma servirà una grande partita sotto tutti i punti di vista". Per l'occasione potrebbe ricomporsi la coppia Milik-Vlahovic, anche se permane qualche dubbio sul polacco: "Sta meglio e sarà a disposizione, ma lo valuterò solo domani mattina".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Su come affrontare il Milan

"Si affronta come Milan-Juventus, giochiamo contro i campioni d'Italia, sarà una partita più difficile del solito. Loro vengono da una brutta sconfitta e loro vorranno rifarsi, sarà una serata di sport meravigliosa in uno stadio pieno".

Sui problemi in trasferta

"Non abbiamo ancora mai vinto fuori casa, speriamo di vincere per la prima volta domani, ce lo auguriamo tutti".

Sugli scontri diretti

"In questo momento c'è solo da fare risultati, abbiamo lasciato cinque punti tra Salernitana e Monza, non ha senso pensare troppo agli scontri diretti".

Sulle condizioni di Bonucci e Milik

"Bonucci dovrebbe rientrare, Milik dovrebbe essere a disposizione per giocare, ma lo valuterò domani mattina".

Sul valore di un pareggio

"Noi abbiamo sbagliato con la Salernitana, indipendentemente dal gol che non ci è stato dato. Ci siamo fatti prendere dal nervosismo e non deve più accadere. Abbiamo speso troppe energie nervose e siamo arrivati a Monza in condizioni non ideali. La cosa più importante ora è avere continuità, vogliamo fare risultato anche domani. Servirà una grande partita, perché loro hanno grandi qualità, hanno Leao che può fare la differenza e San Siro che quando è pieno spinge... Sarà un bel test".

Su Rabiot e il rinnovo

"Al mercato pensa la società, lui sta facendo bene ed è in crescita come tutti. L'importante è recuperare tutti, abbiamo dieci partite da qui alla sosta per il Mondiale, pensiamo a una per volta".

Su Leao-Theo

"Su quella fascia sono molto forti, a campo aperto sono difficilissimi da affrontare, bisognerà essere molto bravi in quelle situazioni".

Sul valore del test

"Se faremo risultato lo avremo superato, altrimenti no. Bisogna fare una grande prestazione per venir via da San Siro con un risultato, questo è poco ma sicuro".

Su Kostic terzino

"Momentaneamente la vedo difficile, andrebbe messo lì, fatto lavorare... Magari in futuro, non si sa mai".

Su come evitare le situazioni di campo aperto

"Non dobbiamo concedere ripartenze, non lasciar spazio a Leao. Però hanno anche Giroud, De Ketelaere, Diaz... Servirà una grande partita sotto il profilo della personalità, della tecnica, della forza mentale... Le partite a San Siro non finiscono mai".

Su Pioli

"Sta facendo meglio perché sono sopra di noi in classifica, posso solo fargli i complimenti per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l'anno scorso, visto che era dal 2011 che non vincevano lo scudetto".