Juventus, Allegri: "I fischi ci hanno fatto bene"

30/03/2019

L'1-0 contro l'Empoli è stato frutto di una partita complicata sia per gli acciacchi vari che per le qualità dell'Empoli. Alla fine però sono arrivati i tre punti grazie alla zampata di Kean: "E' normale che ambisca a diventare come Ronaldo e Messi, è giusto che abbia ambizioni. Ha la fortuna di allenarsi con i campioni della Juventus, soprattutto a livello professionale. Per rimanere a grandi livelli per tanti anni la differenza la fa la testa. Lui deve migliorare come tanti altri giovani, ma ha qualità. Deve stare attento a non perdersi per strada".



A fine primo tempo però sono arrivati i fischi di una parte del pubblico per una prestazione sottotono della Juventus: "Hanno fatto bene i tifosi a fischiare, non abbiamo giocato bene nel primo tempo contro un buon Empoli. Nel secondo tempo è andata meglio, ma ci serviva una vittoria di sofferenza. Ci sono delle partite durante la stagione dove è necessario stare lì e aspettare quando non si riesce a segnare".



Alla lista degli infortunati si è aggiunto Dybala che nel riscaldamento si è fermato: "Aveva preso un colpo al polpaccio con l'Argentina, oggi lo stesso polpaccio si è indurito durante il riscaldamento. Abbiamo deciso di tenerlo fuori per precauzione". Su Ronaldo, invece: "Stamattina ha fatto qualcosina a ritmo ridotto... bisogna vedere quando potrà correre".