Juventus, Allegri: "Fondamentale vincere a Cagliari. L'infermeria si sta svuotando"

02/04/2019

Una vittoria contro il Cagliari nonostante le assenze, la corsa della Juventus verso lo scudetto non si ferma: "La squadra ha fatto una partita solida anche tecnicamente, non concedendo tiri in porta ai sardi che in casa creano sempre molto - ha commentato Allegri -. Abbiamo giocato bene ma ero fiducioso, siamo stati bravi a impattare nel modo giusto la partita". Kean ha trovato ancora il gol, ma è stato preso di mira per un'esultanza polemica: "E' un ragazzo che deve imparare qualche comportamento, ma lo farà con il tempo. E' giusto che esulti, ma deve imparare a non istigare certi comportamenti. Ci sono degli imbecilli che prendono di mira certi giocatori, vanno presi e non fatti più entrare nello stadio. Se vogliono possono prenderli, ma il problema è che non vogliono farlo. Comunque Kean ha fatto meglio nella ripresa quando c'erano più spazi".



L'Ajax in Champions è all'orizzonte: "Io valuto giorno dopo giorno le condizioni dei miei. Matuidi e Pjanic hanno fatto delle grandi partite, così come Chiellini e Bonucci. Ho notizie positive dall'infermeria: Mandzukic tornerà e anche Spinazzola non è grave come previsto. Khedira deve tornare in forma, anche Costa è vicino al rientro. Ronaldo quando sarà a posto giocherà e Dybala da domani tornerà con la squadra, abbiamo bisogno di lui".



Mancano nove punti allo scudetto per la Juventus: "Vincere qui a Cagliari era molto importante perché abbiamo un calendario contro squadre che sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi. Ora recuperiamo le energie e concentriamoci sul Milan".