Juventus, Allegri: "Champions? Aspettative troppo alte, non dev'essere una ossessione"

08/03/2019

Quattro gol all'Udinese per prepararsi al meglio alla sfida di Champions contro l'Atletico (si parte dallo 0-2 di Madrid). La Juventus viaggia spedita verso il titolo nonostante l'ampio turnover: "I ragazzi sono stati bravi, ci siamo preparati bene. Ora mancano cinque vittorie allo scudetto, indipendentemente da quello che farà il Napoli - ha commentato Allegri a fine partita -. Dopo ventisette giornate, avere 75 punti è una bella quota, ma bisogna migliorare singolarmente e nel giocare in verticale".



La testa però è inevitabilmente alla Champions e l'infortunio di Barzagli, dopo quello di De Sciglio, limita le scelte del tecnico: "Ho un solo terzino a disposizione. Devo inventarmi qualcosa perché bisogna fare una partita molto tecnica dove servirà l'ampiezza. Ci faremo trovare pronti, o gioca Spinazzola o Cacerese nei tre".



Protagonista assoluto Kean con la sua doppietta: "Ha fatto bene a restare alla Juventus, deve migliorare ancora molto nei movimenti. E' molto bravo, ma è un classe 2000 e deve ancora imparare tanto". Certo il 4-1 è un buon auspicio per l'Atletico: "Come risultato andrebbe molto bene, ma la partita sarà molto diversa. Dovremo essere ancora più precisi e lucidi. Vogliamo arrivare in fondo e celebrare due trofei".



Nonostante tutto però l'operato di Allegri è in discussione e si parla di un addio a fine stagione, soprattutto se dovesse andare male con l'Atletico: "Credo che abbiamo lavorato molto bene in questi quattro anni e mezzo, ci siamo sempre giocati la Champions. Sono arrivato nello scetticismo, siamo arrivati per cinque volte agli ottavi e per due volte in finale. Le finali vanno vinte, ma abbiamo trovato due squadre importanti. Se non riusciamo quest'anno sarà l'anno prossimo magari. A quello che dicono verso di me sono abituato".



Per Allegri la Champions non è una ossessione: "E' vero che le storie finiscono, stiamo andando verso l'ottavo scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa. Stiamo facendo un buon lavoro, Champions? Create aspettative troppo alte. E' un'ossessione, giocare la Champions dev'essere una gioia. Sono fiducioso, dopo cinque anni alla Juventus spero di poter continuare".