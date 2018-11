Juventus, Alex Sandro svela: "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League"

20/11/2018

Alex Sandro spaventa la Juventus. Il difensore brasiliano, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale verdeoro prima della sfida con il Camerun di Seedorf, ha parlato del proprio futuro ammettendo il desiderio di giocare in Inghilterra: "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League" ha detto, salvo poi aggiungere che "In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in cui gioco".