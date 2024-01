Juventus a Salerno in emergenza per tornare a -2 dall'Inter

VERSO SALERNITANA-JUVENTUS

Allegri perde anche Chiesa e Cambiaso in una sfida delicata nel duello scudetto con l'Inter

Una Juventus in piena emergenza prova a rispondere al successo dell'Inter col Verona per chiudere il girone d'andata a -2 dai nerazzurri capolista. Le assenza dell'ultima ora di Chiesa e Cambiaso, due dei migliori giovedì negli ottavi di Coppa Italia, si aggiungono allo squalificato Locatelli e a quelle già note di Kean, Pogba, Fagioli e De Sciglio. Ma Allegri teme soprattutto che la troppa euforia posso giocare un brutto scherzo ai bianconeri. Senza dimenticare che la squadra di Pippo Inzaghi si presenterà con una formazione e uno spirito ben diversi da quelli visti all'Allianz Stadium. Insomma, un turno da non sottovalutare nonostante la Juve giochi contro l'ultima in classifica.

Vedi anche juventus Juve, Chiesa si ferma: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio, niente Salernitana Rispetto alla gara di tre giorni fa ci sarà qualche novità tra i bianconeri che partiranno dal primo minuto, con Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli, Weah per Cambiaso e i rientri di Szczesny e Bremer. Davanti scelte quasi obbligate, con Vlahovic a fare coppia con Yildiz. Vincere è di fatto obbligatorio se si vuole continuare a coltivare il sogno scudetto, anche perché solo così si potrà arrivare allo scontro diretto con l'Inter del 4 febbraio davanti ai rivali (che giocheranno una partita di campionato in meno causa Supercoppa italiana). Il morale, comunque, è alto, come pure la condizione fisica e anche sul piano del gioco qualche passo in avanti si è visto. Vedi anche juventus Juventus, Allegri verso la Salernitana: "Sarà completamente diverso dalla Coppa Italia"

Classifica alla mano non ci sarebbe storia, ma la Salernitana, contro le grandi, è stata già capace di imprese importanti. Dopo aver battuto la Lazio e fermato il Milan sul pari, la squadra di Inzaghi ci proverà anche contro la Juventus, per dare continuità alla serie positiva (4 punti nelle ultime due) e restare agganciata al treno salvezza. Il recente schiaffo subito a Torino sarà motivo in più per tirare fuori l'orgoglio e disputare una grande prova. L'Arechi, gremito da quasi 30mila spettatori, sarà sold-out e sugli spalti potrebbe esserci anche Walter Sabatini, dg della Salernitana che è stato richiamato al capezzale del cavalluccio marino per cercare un'altra impresa impossibile dopo quella di due campionati fa. Sarà un caso, ma dal suo arrivo i granata non hanno più perso. Anche Inzaghi, comunque, è alle prese con le assenze: Pirola, Kastanos ed Ochoa sono ai box, Martegani e Bohinen sono acciaccati, mentre Coulibaly, Dia e Cabral sono partiti per la Coppa d'Africa. In settimana, inoltre, la Salernitana ha perso anche Mazzocchi, ceduto a titolo definitivo al Napoli.

Toccherà ai veterani il compito di prender per mano la Salernitana che, viste le tante assenze, potrebbe schierarsi con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà ancora Costil, Fazio e Gyomber guideranno la difesa, Candreva proverà ad inventare ed il ritrovato Simy dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco, magari ripensando anche al super-gol segnato nel 2018 in rovesciata proprio alla Juventus con la maglia del Crotone.