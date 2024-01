Juve, Chiesa si ferma: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio, niente Salernitana

JUVENTUS

Il fantasista di Allegri costretto a fermarsi nella rifinitura: gli esami strumentali hanno escluso guai peggiori

Dopo Cambiaso la Juventus perde un altro pezzo in vista della sfida in casa della Salernitana. Un pezzo da novanta, visto che si tratta di Federico Chiesa: il fantasista ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Niente trasferta all'Arechi per l'ex Fiorentina: certo quindi l'impiego dal 1' di Yildiz al fianco di Dusan Vlahovic. Gli esami strumentali svolti hanno escluso problemi di maggiore entità.

Allegri quindi resta con i soli Vlahovic, Yildiz e Milik sul fronte offensivo: è vera e propria emergenza. Meglio invece in difesa, dove si rivedrà Bremer come annunciato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Come detto, non ci sarà neppure Cambiaso, fermato dalla febbre e impossibilitato a unirsi ai compagni.

Di seguito la lista completa dei convocati: Szczesny, Bremer, Gatti, Danilo, Vlahovic, Kostic, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Perin, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.