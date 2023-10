Juventus, per i 100 anni di presidenza Agnelli si rinnova il "Tempio dei Trofei"

LE CELEBRAZIONI

Una delle ali più importanti del J|Museum si arricchisce di effetti speciali, al via anche la mostra "JuventUS" dedicata all'inclusività

La Juventus comincia le celebrazioni per i 100 anni di presidenza Agnelli con una doppia inaugurazione al J|Museum alla presenza del presidente di Exor, John Elkann: nella giornata di lunedì sono stati infatti svelati il rinnovato "Tempio dei Trofei", l'ala che ospita appunto tutte le coppe vinte dai bianconeri nella loro storia, e la mostra "JuventUS", che celebra l'inclusività e che sarà visitabile da oggi, martedì 10 ottobre.

La sala che ospita gli 83 trofei vinti dal club nella sua storia (di cui solo uno, lo scudetto del 1905, ottenuto sotto un'altra guida societaria) avrà una veste più dinamica e interattiva, con una nuova collocazione arricchita di effetti speciali grazie all'ausilio della tecnologia.

Garimberti: "Ingrandiamo la sala per i trofei del futuro"

"Da quando il Museum è stato inaugurato, nel maggio del 2012, sono arrivati ben 30 trofei: 19 vinti dalla squadra maschile e 11 da quella femminile, che ancora non esisteva quando il Museum è stato aperto - spiega Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum - Ragioni di spazio, ma anche fiduciosa convinzione che altri trofei arriveranno in futuro, ci hanno spinto a ingrandire quello che ora chiamiamo il Tempio dei Trofei, anche per renderlo più interattivo ed emozionale, fondendolo con la sala che concludeva il percorso museale: ora i nostri tifosi potranno non soltanto ammirare le coppe vinte dalla Juventus, ma potranno anche viverle con la massima intensità".

"JuventUS": le tappe della storia bianconera attraverso il tema dell'inclusività

La mostra "JuventUS”, curata da Paolo Rossi, sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024. Attraverso il tema dell’inclusione ripercorre le tappe salienti della storia della società e dei suoi tifosi, con al centro quell'inclusione che viene perseguita attraverso il sostegno a progetti in tutto il mondo, con particolare attenzione ai più piccoli. Si parte dalla storica panchina di Corso Re Umberto, sulla quale la Juventus è stata fondata nel 1897, per poi celebrare cronologicamente i momenti salienti della storia bianconera e parallelamente lo sviluppo del contesto socioculturale all’interno del quale il club è cresciuto, arrivando a raggiungere i cuori dei tifosi di tutta Italia e di tutto il mondo. A gennaio aprirà poi i battenti la sala didattica, destinata a progetti di educazione all’inclusività che saranno realizzati in collaborazione con la Fondazione Agnelli.