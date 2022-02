Juve, Vlahovic: "Siamo solo all'inizio. Contro la Fiorentina una gara come le altre"

IL PROTAGONISTA

L'attaccante serbo a Mediaset sulla semifinale contro la ex squadra: "Io penso solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano"

"La semifinale contro la Fiorentina? Io penso solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano: sarà una partita come le altre". Con una conclusione deviata dal difensore del Sassuolo Tressoldi, Dusan Vlahovic trascina la Juve in semifinale di Coppa Italia e ritroverà subito la sua ex squadra. "Noi siamo qui a giocare a calcio, non è un problema", ha detto l'attaccante serbo ai microfoni di Mediaset dopo la gara.

"Siamo solo all'inizio, però come ho detto l'ultima volta, io devo tanto ai miei compagni, al mister, a tutta la società, che mi hanno accolto benissimo e mi stanno aiutando tanto - ha proseguito Vlahovic - Non sarebbe stato possibile senza la squadra. Per me è un onore giocare qui, aiutare i miei compagni ed essere a disposizione della squadra. L'intesa con Dybala e Morata? Sono due grandi giocatori, io sono il più giovane e li ascolto per arrivare al loro livello".