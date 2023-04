Juve-Inter: Vlahovic e Di Maria in pole, ma Kean scalpita

JUVE

Per il primo round di Coppa Italia contro i nerazzurri da valutare la convocazione di Chiesa: decisivo l'allenamento di oggi

© Getty Images In casa Juve Allegri pianifica le mosse per il primo round di Coppa Italia contro l'Inter. Ad aprile per i bianconeri sarà un vero e proprio tour de force e dunque sarà necessario dosare le forze con grande attenzione cercando di schierare gli uomini più in forma del momento e di ridurre al minimo i rischi. A partire dall'attacco, dove Max spera di avere al più presto tutti al top della condizione. Visto il tournover in campionato, per l'andata con l'Inter l'impressione è che dovrebbe toccare a Vlahovic e Di Maria guidare la carica davanti, ma resta viva anche l'opzione Kean.

Gol a parte, il numero 18 bianconero ha mostrato di essere in forma col Verona e visto che in campionato contro la Lazio sarà squalificato potrebbe anche candidarsi per una maglia da titolare in Coppa Italia. Soluzione che Allegri terrà in considerazione fino all'ultimo, monitorando con grande attenzione anche le condizioni di Milik e Chiesa e facendo le giuste valutazioni per le rotazioni future.

Arek è apparso ancora un po' in ritardo contro il Verona e dunque contro l'Inter dovrebbe partire quasi certamente dalla panchina in attesa di mettere altri minuti nelle gambe in campionato e tornare gradualmente in forma nelle prossime sfide. Per Federico invece tutto dipenderà dall'allenamento di lunedì. Se l'esterno bianconero non dovesse sentire più dolore al ginocchio e dovesse dimostrare di poter essere utile alla causa senza rischi, allora potrebbe essere convocato per il primo round contro i nerazzurri e rappresenterebbe una preziosissima alternativa per lo scacchiere tattico di Max. Magari più a partita in corso che dall'inizio. Allegri "affila" le punte per l'Inter.