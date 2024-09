Juve, Thiago Motta: "Buona prestazione, ma non è il risultato che volevamo"

QUI JUVE

"Torniamo da Empoli con un punto e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada"

© Getty Images Dopo lo 0-0 contro l'Empoli, Thiago Motta vede il bicchiere mezzo pieno e guarda avanti. "Non abbiamo preso gol e il merito è di tutta la squadra, anche di Perin - ha spiegato il tecnico della Juve a DAZN -. Nella ripresa abbiamo fatto meglio sugli esterni, ma non siamo riusciti a segnare". "Torniamo da Empoli con un punto - ha aggiunto -. Non è il risultato che volevamo, ma la squadra ha fatto una buona prestazione. Dobbiamo continuare su questa strada".

"Yildiz troppo largo? Contro una linea difensiva a cinque avevamo la necessità di provare ad aprire l'avversario per cercare spazi - ha proseguito Thiago Motta analizzando tatticamente la gara -. L'idea era quella. A tratti l'abbiamo fatto bene, ma possiamo fare meglio". "Nel primo tempo avevamo più energia, ieri avevo detto che l'Empoli sta bene e sa difendersi molto bene. Alcune volte ci invitavano ad andare in attacco per poi contrattaccare - ha continuato -. Abbiamo permesso qualcosa di evitabile, abbiamo creato poco ma anche non preso gol".

"Kalulu? Non c'è dubbio sulla integrità fisica del ragazzo, si allena sempre e sta molto bene - ha aggiunto parlando dei singoli -. Ha fatto una buona partita pur essendo nel gruppo da poco tempo. Ha già fatto questo ruolo e capisce bene subito cosa deve fare". Poi qualche battuta sulla prova di Vlahovic. "Va servito in profondità perché attacca bene lo spazio, ma dobbiamo servirlo anche con i cross perché è bravo di testa e si muove bene in area - ha spiegato -. Solo così può segnare più gol". "Troppo nervoso? Sta migliorando molto su questo aspetto. L'attaccante vive per il gol, è normale - ha aggiunto -. Ma lui fa tante altre cose e ci dà molto. Deve restare concentrato e pensare solo a giocare. E' un leader positivo e cerca di fare sempre bene il suo lavoro".

Infine qualche considerazione sulla sfida di Champions di martedì. "E' un grande orgoglio giocare in una competizione così importante - ha detto Motta -. Dobbiamo capire cosa migliorare e da oggi pensare al PSV". "Loro giocano bene a calcio e dominano il loro campionato con giocatori di qualità - ha concluso -. Sarà un match equilibrato. Dovremo cercare di toglier loro la palla e controllare il gioco per poter creare occasioni a nostro favore".