Juve, squadra in visita ai ragazzi del settore giovanile

18/12/2018

Giornata tutta particolare per i ragazzi delle giovanili della Juventus. La squadra di Allegri, Ronaldo in testa, ha fatto visita ai "bianconeri del futuro" per Natale posando per alcuni scatti con loro e firmando autografi. Il più ricercato è stato ovviamente Cristiano Ronaldo, che si è messo a disposizione dei ragazzi tra cui spiccava suo figlio.