Juve, "siparietto" social Del Piero-Dybala: "Bello far gol così... I poteri del numero 10"

I campioni si riconoscono sempre. Soprattutto quando in campo parlano la "stessa lingua". Lo sa bene Alex Del Piero, che si è complimentato su Twitter con Dybala dopo lo splendido gol realizzato in Coppa Italia contro l'udinese. Una magia alla "Pinturicchio", che non è sfuggita allo sguardo attento dell'ex capitano bianconero. "Bello fare gol così eh Paulo", ha scritto Del Piero taggando la Joya bianconera. Immediata la replica social di Paulo: "I poteri del numero 10 e della fascia da capitano!". Un divertente siperietto social, in cui si è "intromessa" anche la Juve: "Ecco dove l’avevamo già visto!".