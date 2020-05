Juve senza Pipita? E' emergenza attacco

LA NUOVA JUVENTUS

La prolungata permanenza del Pipita in Sudamerica, oltre a rilanciare l'ipotesi di un possibile accordo con il River Plate, rallenta il ritorno in campo dell'argentino che sarebbe costretto a rispettare il periodo di quarantena. Una situazione poco gradita alla Juventus che si trova a gestire la ripresa della stagione senza poter utilizzare una vera prima punta.

Sarri non ha alternative alla coppia Cristiano Ronaldo-Dybala, tante volte usata in stagione ma con la "Joya" pronta a subentrare o a farsi dare il cambio da Higuain a partita in corso. Le possibilità non sarebbero molte e bisognerebbe adattare la rosa a disposizione in caso di forfait di una delle due risorse offensive.

Con il 4-3-3 non ci sarebbero grossi problemi visto che Cuadrado, Douglas Costa o Bernardeschi possono assicurare una buona resa offensiva sulle corsie esterne. Ma nel caso di utilizzo dell'altro sistema di gioco adottato in stagione, quello con il rombo di centrocampo e le due punte, l'unica alternativa alla coppia Ronaldo-Dybala è l'impiego di Bernardeschi nel ruolo di falso nueve. Un'idea che frulla in testa a Sarri già da un po' e chissà che una situazione d'emergenza non possa contribuire a far trovare all'ex viola il suo ruolo perfetto.