Juve, senti Dybala: "Mi manca allenarmi e giocare"

LE PAROLE

"Non avrei mai pensato che mi sarebbe mancato così tanto il calcio. Mi manca allenarmi, vedere i miei compagni di squadra e i miei amici e almeno toccare la palla perché l'allenamento in casa non è la stessa cosa". E' quanto ha rivelato l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, in una diretta Instagram sui canali social Adidas. "Ho bisogno di mettermi le scarpe e correre, segnare un gol", ha aggiunto l'argentino, uno dei tre bianconeri risultati positivi al coronavirus.

"È passato troppo tempo senza fare allenamento. Non sappiamo esattamente quando torneremo. Non è come una vacanza, quando sai che ti riposerai per un certo periodo di tempo. Mi sono esercitato a casa, dato che ho avuto la possibilità di portare a casa alcuni attrezzi da allenamento".

Dybala ha anche rivelato di aver trovato un nuovo hobby durante la quarantena. "Essere isolato a casa per così tanto tempo mi ha fatto venire voglia di provare cose nuove. Ad esempio, ho trovato una nuova passione: lo yoga. Lo adoro e mi sono reso conto che mi sta aiutando molto".