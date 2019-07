Juve, Sarri ha già trovato il problema: "Dobbiamo difendere in avanti"

Dopo la sconfitta col Tottenham, Maurizio Sarri non fa drammi, individuando già il problema che ha segnato la prestazione. "E' stata una gara difficile contro un gruppo che gioca insieme da anni - ha spiegato il tecnico della Juve -. E' stata complicata anche per la differenza di preparazione fisica. Nel primo tempo erano più rapidi ed esplosivi". "Se vogliamo giocare il nostro calcio, dobbiamo difendere in avanti - ha aggiunto -. Siamo stati troppo attendisti nel primi 30'".