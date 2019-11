Juve, Ronaldo torna a farsi vivo dopo il caso: "Partita difficile, vittoria importante"

Il giorno dopo la plateale frizione con Maurizio Sarri per la sostituzione al 55' di Juve-Milan, Cristiano Ronaldo torna a farsi vivo sui profili social per celebrare il successo ottenuto grazie alla rete di Dybala: "Partita difficile - scrive CR7 -, vittoria importante". Un messaggio che si conclude con l'hashtag #finoallafine, il celebre motto bianconero che però, in questo caso, fa particolarmente sorridere, visto che il portoghese domenica sera è stato il primo a non restare "fino alla fine", evitando di sedersi in panchina e abbandonando lo stadio prima del termine del match.