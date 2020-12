Juve, Ronaldo: "Batterie completamente cariche, sono più forte e motivato che mai"

JUVE

"Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai, per inseguire i nostri ambiziosi obiettivi stagionali alla Juventus, non solo in Italia ma anche in Europa. Fino Alla Fine". Fresco vincitore del titolo di "giocatore del secolo" nell'ambito dei Globe Soccer Awards 2020 di Dubai, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino più carico che mai. L'asso portoghese ha postato su Instagram una foto del suo allenamento individuale (secondo protocollo Covid-19) alla Continassa con un messaggio che ancora una volta testimonia la sua inesauribile fame di vittorie e di trofei. "Una breve pausa che ricorderò sempre per le migliori ragioni - scrive CR7 tornando ai giorni di Dubai - Bei momenti e bei ricordi con la mia famiglia, i miei amici e i miei calorosi fan. Ma ora è il momento di tornare al lavoro!".

"Mi sento ancora bene, forte e in un buon momento della mia vita - ha detto in una video intervista in occasione della premiazione con il Golden Foot a Montecarlo - Spero di giocare ancora per molti, molti anni, ma non si sa mai. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamo cosa ci accadrà in futuro - ha proseguito Ronaldo - Se ti senti motivato, non importa. Cristiano adesso sta bene. Quando parlo con i ragazzi, dico sempre loro 'Godetevi il momento perché non sappiamo mai cosa succederà domani. Può succedere qualcosa nella tua vita, con la tua famiglia. I miei occhi vedono il futuro molto, molto luminoso. Quindi, sono felice di questo".