Juve, risveglio traumatico: Locatelli positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa Juventus. Risveglio traumatico dopo l'eliminazione dalla Champions League con la notizia della positività al Covid-19 di Manuel Locatelli, ieri in campo contro il Villarreal per 83'. Sul sito dei bianconeri si legge che "il centrocampista, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento".

Getty Images