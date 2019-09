Juve, ricatti ultrà al club per i biglietti: nel mirino anche Ronaldo

IL CASO

Dopo le dodici misure cautelari nei confronti di alcuni capi ultrà della Juve, emergono i primi dettagli sull'inchiesta. Dalle carte emerge un quadro inquietante fatto di minacce, estorsioni e violenze legate al racket del bagarinaggio e non solo. Denominata "Last banner", l'operazione racconta i meccanismi utilizzati per ottenere privilegi all'Allianz Stadium e fare business alle spalle del club. Una prassi documentata dalle intercettazioni, nelle quali spunta anche il nome di CR7, finito nel mirino degli ultrà per aver calciato un pallone in tribuna e non in curva a fine partita. "Ma quello sa come funzionano le cose? - dicono un paio di capi -. Qui c'è solo la curva".

Parole a cui, a quanto pare, poi non è seguito alcun avvertimento diretto al campione portoghese, ignaro del "potere" della Curva allo Stadium e completamente estraneo all'inchiesta. "Senza i tagliandi, la pagherete", dicevano al club i vertici dei Drughi, dei Tradizione, dei Viking e del Nucleo 1985, minacciando di contestare i giocatori, accendere fumogeni in curva, organizzare scioperi del tifo o intonare cori razzisti o denigratori per alzare la tensione e procurare multe alla società.

Un clima di intimidazione costante, in cui ogni occasione era buona per protestare e chiedere. Dal caro biglietti al ritorno di Bonucci. Tutte scuse per avvertire il club, minacciarlo e costringerlo a cedere. "In questo momento lui si trova in mezzo, è un tramite che paga la situazione del momento", diceva un esponente dei Drughi a un'amica di Bonucci per spiegare la contestazione al centrale bianconero. Intercettazioni che raccontano un mondo sommerso a cui la Juve ha deciso di opporsi nel giugno del 2018, denunciando tutto alle autorità e innescando l'inchiesta che sta decapitando i gruppi ultrà bianconeri.