Juve, regalo a Mitchell: "Grazie, non sbaglierò più il nome"

Tutto è nato da una domanda, e nemmeno troppo scomoda: "Perchè non riesco a trovare la Jueventes su FIFA 20?". La scelta del club bianconero di comparire in esclusiva su Pro Evolution Soccer ha già messo in crisi moltisimi videogiocatori e affezionati di Fifa che dovranno abituarsi a veder scendere in campo il Piemonte calcio. Tra questi un tifoso d'eccezione. Si tratta di Donovan Mitchell, stella Nba, che ha posto il quesito su Twitter.