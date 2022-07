De Ligt saluta la Juve: "Un onore aver lottato per questi colori"

ADDIO SOCIAL

Il centrale olandese lascia Torino dopo tre anni in bianconero, si lega al Bayern fino al 2027

L'addio di Matthijs De Ligt al mondo bianconero non si è fatto attendere, anzi, è arrivato congiuntamente agli annunci di Juve e Bayern. Su Instagram, il difensore neerlandese ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a farlo sentire a casa sin dai primi giorni di quel fatidico sbarco a Caselle nel 2019. "Un onore aver lottato per questi colori", scrive De Ligt.

Allora sembrava l'aprirsi di un nuovo ciclo per la difesa juventina, invece si è trattato solo di un capitolo di transizione. La Juve incasserà 67 milioni più 10 di bonus, con l'olandese già in volo per raggiungere il ritiro dei bavaresi negli Stati Uniti. Di seguito il messaggio del nuovo giocatore del Bayern.

IL MESSAGGIO DI DE LIGT ALLA JUVE

"Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la “famiglia” bianconera, al club, agli allenatori, ai miei compagni, a tutto lo staff e ai fantastici tifosi che mi hanno mostrato in questi anni tutto il loro affetto. È stato un onore lottare insieme per questi colori e giocare nella Juve. Sarete sempre nel mio cuore".

