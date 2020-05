Juve pronta per la ripresa: iniziati test medici e tamponi

La Juventus, come altre squadre di Serie A, si appresta a ripartire, dopo il via libera per gli allenamenti individuali anche negli sport di squadra. Oggi ono stati svolti primi test in vista della ripresa degli allenamenti, seguendo il protocollo della Figc. La visita comprende test medici e fisici, tra cui anche quello del tampone. Assenti, ovviamente, i giocatori ancora all'estero che al rientro dovranno stare 40 giorni in quarantena.