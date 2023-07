Juve, Pogba è carico: new look e lavoro duro in palestra

© instagram

Il futuro di Paul Pogba alla Juve è ancora tutto da decidere con la ricca tentazione dell'Arabia Saudita sullo sfondo e l'interesse dei bianconeri per Franck Kessie per puntellare la mediana. Nel frattempo il centrocampista francese resta concentrato sul lavoro alla Continassa come testimonia l'ultimo video pubblicato dal diretto interessato sul suo profilo Instagram durante il ritiro bianconero. Nelle immagini si vede Pogba allenarsi in palestra con carica e grinta. Tutto sfoggiando anche un nuovo taglio di capelli.