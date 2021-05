Juve, Pirlo: "Siamo ancora qui e siamo vivi, lotteremo fino alla fine"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero: "Buffon, CR7 e Dybala? I campioni nel calcio fanno sempre la differenza"

Dopo l'importante vittoria col Sassuolo, Andrea Pirlo continua a credere alla conquista di un posto in Champions. "Non era facile riprendersi dopo la sconfitta col Milan, ma siamo stati bravi - ha spiegato a DAZN il tecnico della Juve -. Siamo ancora qui e siamo vivi. Lotteremo fino alla fine". "Buffon, CR7 e Dybala? I campioni nel calcio fanno sempre la differenza - ha aggiunto analizzando la prova dei protagonisti del match -. Noi ne abbiamo tanti e stasera hanno dato un'impronta precisa alla gara". Getty Images

"Col Sassuolo abbiamo preparato una partita d'attesa - ha continuato analizzando la gara del Mapei Stadium -. Dovevamo essere bravi a recuperare palla e a ripartire. E l'abbiamo fatto bene". "Non ci servivano gli esterni con i piedi invertiti stasera per attaccare bene la profondità e andare sul fondo - ha aggiunto -. Avendo due laterali pronti a ripartire li abbiamo messi in difficoltà".

"Tante volte ci siamo messi in difficoltà da soli - ha proseguito il tecnico bianconero -. I gol presi spesso sono arrivati da errori dei singoli, non di reparto. E questo mi fa arrabbiare". "Quando giochi alla Juve, non puoi deconcentrarti - ha continuato -. Il peso della palla giocando alla Juve ha un peso diverso". "Abbiamo tanti rimpianti. In molti momenti del campionato non siamo stati concentrati e abbiamo abbassato la guardia - ha spiegato Pirlo -. Pensavamo che solo indossando la maglia della Juve, si potessero vincere le gare. Ma serve voglia, grinta e fame. Per vincere bisogna soffrire e avere grande disciplina e coesione".

Poi qualche battuta su Dybala: "Ci è mancato tanto. L'abbiamo avuto a disposizione a singhiozzo. E quando si rientra non è facile riprendere la condizione dopo un lungo stop. Poi quando segna gol così siamo tutti più contenti".

Chiusura per i prossimi impegni. "Come gestire la gara con l'Inter e la Coppa Italia? La testa viene prima di tutto nel calcio e nella vita - ha spiegato Pirlo -. Se sei concentrato puoi affrontare qualsiasi situazione". "Quando abbiamo un atteggiamento positivo e propositivo la squadra gira - ha concluso -. Ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, poi vedremo come gestire tatticamente le gare".