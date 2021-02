Juve, Pirlo pregusta la vendetta: con Ronaldo e Buffon all'assalto dell'Inter

VERSO INTER-JUVE

Messa in saccoccia l'ottava vittoria su 9 partite giocate a gennaio, in casa Juve è arrivata l'ora della vendetta contro l'unica avversaria che in nello scorso mese le ha tolto punti. Domani a San Siro c'è la sfida con l'Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Per Pirlo infermeria praticamente vuota (solo Dybala) e poco turnover: Ronaldo non riposa e farà coppia con uno tra Kulusevki o Morata, Buffon in porta e De Ligt fa rifiatare Chiellini. Getty Images

Un solo passo falso nel gennaio appena lasciato alle spalle ma di quelli che bruciano tantissimo, perché 15 giorni fa a San Siro non c'è stata proprio partita. Ora il calendario di Coppa Italia regala alla Juve la possibilità di vendicarsi, mettendo in palio la finalissima di Roma. Dopo la vittoria contro la Samp, Pirlo ha ammesso di aver finalmente trovato la giusta quadra e domani sera ci sarà poco spazio per il turnover. Davanti a Buffon, titolare di Coppa al posto di Szczesny, ci sarà De Ligt e uno fra Bonucci (favorito) e Chiellini. Possibile che Alex Sandro rimpiazzi Danilo come terzino sinistro. A centrocampo, con Cuadrado e Chiesa confermatissimi sulle fasce, Bentancur sarà probabilmente il faro centrale fra Arthur e McKennie. Ma non è da scartare l’ipotesi Rabiot. Davanti Ronaldo guiderà l’attacco, con Morata in ballottaggio con Kulusevski per la seconda maglia da assegnare. Anche se sabato c'è la super-sfida con la Roma in campionato, Pirlo ritoccherà la squadra il minimo indispensabile, perché sa che una prova di forza contro l'Inter infliggerebbe un duro colpo ai rivali e lancerebbe un chiaro e inequivocabile messaggio in chiave campionato.

LA PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo