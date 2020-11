Juve, Pirlo: "Manchiamo di personalità, Ronaldo era stanco e doveva riposare"

QUI JUVE

"Abbiamo gestito bene il primo tempo, passati in vantaggio potevamo anche chiuderla. Invece abbiamo preso gol su una nostra ingenuità, dobbiamo crescere e velocemente perché le partite non sono tutte uguali e vanno gestite in modo diverso". Andrea Pirlo analizza così il pareggio della Juve a Benevento. "Anche nel finale serviva più lucidità per cercare di fare gol. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere e capire le partite. Quando ci mancano i giocatori esperti e importanti facciamo fatica". Sull'assenza di Cristiano Ronaldo: "Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino e ha deciso di recuperare perché affaticato. E' un peccato, perché è un valore aggiunto, ma anche quando non c'è dobbiamo fare la nostra partita. Era stanco e aveva bisogno di riposare. Ma non è che la Juve sia dipendente da Ronaldo più di quanto non lo siano state le sue ex squadre".



"Stiamo lavorando sullo sviluppo del gioco, purtroppo quando le partite si sporcano non riusciamo a risolverle e a vincerle - ha proseguito Pirlo nel dopo gara - È capitato così anche a Crotone, dobbiamo crescere perché quando passi in vantaggio queste partite le devi chiudere. Manchiamo un po' di personalità e in questo dobbiamo migliorare". Sulla prova di Kulusevski: "Ha giocato molte partite, poi ricordiamo che viene dal Parma e nella Juve le responsabilità sono diverse. La palla ha un peso diverso, nelle ultime gare è stato meno lucido ma contiamo su di lui". Infine sulle parole di Inzaghi ("Gli ho detto chi te l'ha fatto fare, perché quando vinci sei il più grande mentre quando perdi no"): "È quello che voglio fare, non mi infastidiscono questo tipo di pressioni perché è il mio lavoro".