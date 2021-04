Juve, Paratici: "Puntiamo su Morata. Con Dybala parliamo ma non dimentichiamo il momento in cui viviamo"

PARLA PARATICI

Il Cfo bianconero sul rinnovo della Joya: "Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo"

"Morata? È una situazione che ha tante porte aperte, con l'Atletico Madrid c'è un accordo per acquistarlo subito o riaverlo in prestito. È un giocatore che ha dato molto e sta dando molto e su cui puntiamo". Così il Cfo della Juventus Fabio Paratici sul destino dell'attaccante spagnolo prima del fischio d'inizio della gara di campionato contro il Genoa. "E' un ragazzo serio e con un certo tipo di mentalita' - ha aggiunto - Sono le basi per cui abbiamo sempre creduto in Alvaro. E sul rinnovo di Dybala. "Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo e in tutte le mosse che facciamo".

Ancora su Morata: "È un ragazzo serio e con un certo tipo di mentalità - ha aggiunto Paratici - Sono le basi per cui abbiamo sempre creduto in Alvaro".

Sul discorso legato al rinnovo di Dybala: "Non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo, e non parlo solo del calcio ma di aziende e del mondo in generale. Un anno fa sembrava che il Covid fosse una parentesi di qualche mese, abbiamo ripreso a giocare con grande ottimismo - ha evidenziato - Poi a settembre ottobre siamo tornati indietro e siamo ripiombati in una negatività da cui ancora oggi non siamo usciti. Dobbiamo avere un senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo. E questo non vale solo per il calcio e per la Juventus", ha concluso.