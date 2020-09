Juve, ok della regione alla riapertura dell'Allianz Stadium

SERIE A

"Ho appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione" per la riapertura dell'Allianz Stadium ai tifosi. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, realizzata da Regione e Arpa col contributo di Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo: "Lo stesso faremo con gli altri sport ed eventi", ha aggiunto Cirio.

"Una volta che il Cts lo avrà validato, il piano potrà diventare operativo", ha aggiunto Cirio, spiegando che "col Torino ci sono stati degli incontri coi nostri uffici". "Parlando di Juventus, bisogna essere pronti per le prime partite", ha sottolineato.

Intanto anche l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato della prima sfida di campionato con un pensiero proprio al pubblico: ""Finalmente sappiamo da dove iniziamo. Io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese ed è uscita la Sampdoria. Siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, speriamo ci sia perché ne abbiamo bisogno noi e tutto il calcio in generale. Non vediamo l'ora di iniziare", ha aggiunto in un video postato sui canali social del club bianconero. "È inutile stare ad analizzare partita per partita, tanto bisogna incontrarle tutte, chi prima, chi dopo. Sappiamo che il campionato italiano è un duro e che saranno tutte partite difficili per arrivare fino in fondo".

La Juve, nel frattempo, fa sapere che per la prima giornata ha chiesto ufficialmente di avere nel suo stadio 3000 spettatori.

