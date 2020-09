La Bundesliga riapre le porte: in Lipsia-Mainz ci sarà il pubblico

Secondo il quotidiano tedesco Bild, è arrivata l'approvazione del dipartimento della salute della città di Lipsia che ha autorizzato ad aprire la 'Red Bull Arena' per la partita contro il Mainz, in programma il 20 settembre, facendo entrare allo stadio circa 8.400 spettatori, che corrispondono al 20% circa della capienza complessiva dell'impianto. I biglietti per assistere alla sfida saranno sorteggiati tra i 22.500 possessori di abbonamenti. Nessun tagliando infatti sarà disponibile per la vendita. Inoltre, solo i visitatori residenti in Sassonia possono partecipare.