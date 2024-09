Juve, Nico Gonzalez: "Un sogno il gol in Champions, Vlahovic è migliorato"

JUVENTUS

L'argentino in conferenza: "Contro il Napoli vogliamo un risultato positivo"

© Getty Images "Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita senza pensare a quello che arriva dopo". Si presenta così il neo acquisto della Juve Nico Gonzalez, che ha debuttato in maglia bianconera in occasione della sfida di campionato contro la Roma allo Stadium del 1° settembre, quando a 7' dalla fine è subentrato a Vlahovic. L'argentino è stato anche protagonista nel 3-1 della Juve al debutto in Champions contro il Psv con un gol e un assist. "Sono contento del gol realizzato in Champions League, era un sogno segnare con questa maglia: abbiamo anche vinto, sono felice".

Vedi anche juventus Juve, ufficiale l'acquisto di Nico Gonzalez: ecco le cifre dell'affare

"Abbiamo una chiara idea di gioco, facciamo ciò che chiede il mister - ha aggiunto in conferenza stampa - e vogliamo essere uniti e un bel gruppo". E sul proprio modello: "Dico Angel Di Maria, è un idolo dentro e fuori dal campo - dice l'argentino ex Fiorentina - e l'ho anche conosciuto in Nazionale". Il classe 1998 ha ritrovato Dusan Vlahovic dopo la parentesi condivisa in viola: "È un grandissimo giocatore ed è migliorato tanto, a volte gli faccio assist io e a volte me li fa lui". Sabato la sfida contro il Napoli: "Vogliamo un risultato positivo, ma lavoriamo allenamento dopo allenamento. Dobbiamo pensare così. In questo modo affronteremo meglio le partite".