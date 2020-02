Juve, Nedved alza la voce: "Vinto con merito, basta polemiche"

JUVE

Dopo le accuse di Commisso relative ai rigori concessi alla Juve, Pavel Nedved alza la voce e replica al presidente della Fiorentina. "Si sta usando la Juve in modo sbagliato - ha tuonato il dirigente bianconero -. Siamo stufi di questo andamento e che si dica che vinciamo senza meriti". "Non ha senso cercare alibi quando si gioca contro di noi. Con la Fiorentina è stata una vittoria meritata e certe dichiarazioni fanno male al calcio - ha aggiunto -. Le decisioni le prendono gli arbitri e ora abbiamo anche il Var". Nedved: "Quando la Juve vince, nessuno lo accetta"

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Commisso è una furia: "Sono disgustato, gli arbitri non possono decidere così le partite" "Le partite si decidono in campo, a volte ci sono episodi anche contro di noi e cerchiamo di restare calmi alla fine della partita - ha proseguito Nedved -. Cerchiamo sempre di stemperare la tensione alla fine dei match. Commisso deve prendersi una tazza di tè, Capisco che fosse su di giri, ma non si fanno certe

dichiarazioni a caldo".

"Abbiamo vinto meritatamente perché siamo riusciti a dare qualcosa in più - ha continuato -. E' tutto qui. La Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri"