Juve, Nedved: "Conte? Piena fiducia in Allegri"

JUVE

Il vicepresidente bianconero a Dazn conferma il tecnico: "Noi restiamo sulla nostra posizione"

© Getty Images "La posizione è sempre la stessa. Allegri ha la piena fiducia della società, dei giocatori, di tutti quanti". Prima della sfida in campionato contro il Lecce, il presidente della Juve Pavel Nedved conferma il tecnico bianconero e respinge gli insistenti rumors su un ritorno in panchina dell'ex Antonio Conte. "Normale che quando non arrivano i risultati come si chiede alla Juve escano dei nomi e ne usciranno ancora tanti - ha detto ancora a Dazn - ma noi restiamo sulla nostra posizione, vogliamo dare a tutti l'opportunità di fare il lavoro e farlo bene".

Sul momento della Juve: "Valutiamo ancora tutto quello che abbiamo da raggiungere, perchè come obiettivi, come numero, sono rimasti gli stessi: abbiamo l'Europa League da raggiungere, in campionato ovviamente siamo molto in ritardo poi c'è anche la Coppa Italia. Perciò su tutto ci siamo e lavoreremo per ottenere risultati - ha proseguito Nedved - La reazione che abbiamo avuto dopo l'eliminazione della Champions è stata normale, sono stati giorni difficili. Abbiamo perso altri giocatori, oggi ne mancano 10 ma non deve essere una scusante. Non cerchiamo alibi ma la nostra squadra tipo è costruita con logica e con giovani per la panchina. Purtroppo abbiamo avuto troppi infortuni ma la logica era giusta e importante".